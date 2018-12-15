Определился последний полуфиналист клубного чемпионата мира по футболу

На клубном чемпионате мира по футболу, проходящем в ОАЭ, полностью сформированы полуфинальные пары.

Последний полуфиналист определился в четвертьфинальном противостоянии победителя африканской Лиги Чемпионов "Эсперанса" из Туниса и победителя Лиги Арабского залива команды "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

На радость местной публике победил "Аль-Айн". Причем с крупным счетом 3:0. Авторы забитых голов: Мохамед Ахмед, Хусейн аль-Шахат и Бандар Мохаммед.

В полуфинале клубного чемпионата "Аль-Айн" встретится с обладателем Копа Либертадорес аргентинским "Ривер Плейтом". Во втором полуфинале победитель азиатской Лиги Чемпионов японский "Касима Антлерс" сыграет с победителем европейской Лиги Чемпионов испанским "Реалом" из Мадрида.