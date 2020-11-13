Определился последний соперник сборной Украины по футболу на Евро-2020

13 ноября 2020 г. 12:41
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Украины по футболу теперь знает всех своих соперников по групповой стадии финальной части Евро-2020, которая, как ожидается, пройдет в 2021-м году.

Сборная Северной Македонии, победив в стыковом матче сборную Грузии - 1:0, впервые в своей истории отобралась в финальную часть чемпионата Европы и угодила в группу "С", к сборным Нидерландов, Украины и Австрии.

Украина 13-го июня 2021 года сыграет в рамках группового турнира Евро-2020 с Нидерландами, 17-го июня - с Северной Македонией, 21-го июня - с Австрией.

Ниже на видео - неистовая радость македонцев, пришедших в полном составе на послематчевую пресс-конференцию  после исторической победы над Грузией. 

 

Видео: 

North Macedonia has qualified for the European Championship. Celebration in press conference room

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