Определился второй финалист клубного чемпионата мира по футболу

Уже известны оба финалиста проходящего в Катаре клубного чемпионата мира по футболу.

Бразильский "Фламенго", пробившийся в финал первым, узнал своего соперника по финалу по итогам полуфинального противостояния победителя Лиги Чемпионов КОНКАКАФ мексиканского "Монтеррея" и победителя Лиги Чемпионов УЕФА английского "Ливерпуля".

Первый тайм завершился вничью - 1:1. На гол футболиста "Ливерпуля" Наби Кейты "Монтеррей" отвечил мячом Рохелио Мори.

Победу же "Ливерпуль" добыл на 90+1 минуте. Вышедший на замену всего 6 миниут назад Роберто Фирмино сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Таким образом, в финале клубного чемпионата мира по футболу сыграют "Ливерпуль" и "Фламенго"