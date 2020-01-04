Определился второй финалист молодежного чемпионата мира по хоккею

04 января 2020 г. 23:23
Автор: Виталий Лабскир
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На проходящем в Чехии солодежном чемпионате мира по хоккею (U20) осталось только две команды, претендующие на золотые медали.

Вторым финалистом стала молодежная сборная Канады. Во втором полуфинале Финляндия (U20) - Канада (U20) канадские хоккеисты одержали безоговорочную победу - 5:0, решив судьбу матча еще в первом периоде, в котором было заброшено 4 шайбы.

Таким образом в финале канадцы встретятся с россиянами. Сборная России (U20) победила в первом полуфинале сборную Швеции (U20) в овертайме - 5:4.

Видео: 

Канада - Финляндия. 04.01.2020. МЧМ 2020. Canada Finland. 5 - 0. 4 Jan. WJC 2020. Обзор матча. Recap

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