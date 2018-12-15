Опровергнуты слухи о переходе Малиновского в "Милан"

15 декабря 2018 г. 18:38
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Агент, представляющий интересы футболиста сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского, прокомментировал информацию о, якобы, запланированном в это зимнее межсезонье переходе Малиновского в итальянский "Милан"

По словам агента, коим является Сергей Серебреников, "Генк" не собирается отпускать Малиновского, как минимум, до лета 2019 года, поскольку бельгийский клуб рассчитывает, что Малиновский поможет "Генку" стать в нынешнем сезоне чемпионом Бельгии.

После 18-ти туров "Генк" идет в чемпионате Бельгии на 1-м месте, опержая ближайшего преследователя - "Антверпен" на 4 очка.

 

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