Оределился 12-й из 24 участников финальной части футбольного Евро-2020

16 ноября 2019 г. 13:00
Автор: Виталий Лабскир
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Уже известна ровно половина сборных, которые сыграют в финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу.

 12-ю из 24 вакансий заполнила сборная Швеции. В матче предпоследнего тура группы "F" встречались сборные Румынии и Швеции. Это был ключевой матч за 2-е место в группе и, соответсвенно, путевку на Евро-2020. Перед этим поединком Швеция опережала Румынию на одно очко. И, вот, матч, проходивший в Бухаресте, завершился поражением румынской сборной - 0:2.

Таким образом, преимущество Швеции над Румынией возросло до 4 очков, что не отыгрывается за один оставшийся тур.

Имена 12-ти уже известных на данный момент участников финальной части Евро-2020 таковы: от группы "А" - Англия и Чехия, от группы "В" - Украина, от группы "F" - Испания и Швеция, от группы "G" - Польша, от группы "Н" - Франция и Турция, от группы "I" - Бельгия и Россия, от группы "J" - Италия и Финляндия.

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