Оскорбил арбитра и сломал две ракетки

Самый скандальный деействующий теннисист в современном теннисе выдал очередной "запоминающийся" матч.

На сей раз австралиец Ник Кирьос "отличился" в матче 1/16 финала туринра в американском Цинциннати против россиянина Карена Хачанова.

Кирьос регулярно спорил с судьей на вышке, называл его "картошкой в кресле" и прочими эпитетами, а после матча плюнул в сторону судьи и отказался пожать ему руку.

После второго сета Кирьос взял туалетный перерыв. Зайдя в подтрибунное помещение, он разбил об пол две ракетки, после чего вернулся на корт.

Этот матч Кирьос проиграл в трех сетах - 7:6, 6:7, 2:6, и теперь ожидает очередного штрафа, либо дисквалификации.