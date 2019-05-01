Острый инфаркт на тренировке у знаменитого 37-летнего футбольного вратаря

01 мая 2019 г. 18:26
Автор: Виталий Лабскир
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Сегодня едва не остановилось сердце у чемпиона мира и Европы, победителя Лиги Чемпионов, знаменитого испанского вратаря Икера Касильяса.

Во время тренировки португальского футбольного клуба "Порто" у 37-летнего Касильяса случился острый инфаркт миокарда. Об этом сообщил официальный сайт "Порто".

Тренировка была остановлена. Касильяс госпитализирован. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Угрозы жизни нет.

В период с 1998 по 2015 годы Касильяс выступал за мадридский "Реал". После чего перешел в "Порто", где играл до сих пор. Теперь, судя по всему, карьера Касильса подошла к концу. За сборную Испании он выступал с 2000 по 2016 гг.

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