От коронавируса умер бывший президент мадридского "Реала"

Коронавирус убил 76-летнего испанца Лоренцо Санса, который был президентом футбольного клуба "Реал" (Мадрид) в период с 1995-й по 2000-й годы.

При Сансе "Реал" дважды выигрывал сымый почетный клубный европейский футбольный трофей - Кубок европейских чемпионов.

После того, как у Санса поднялась температура, он 8 дней был дома. Затем госпитализирован, но уже в тяжелом состоянии - с пневмонией. Тест показал, что он болен коронавирусом.

Пневмония все сильнее и сильнее "съедала" легкие Лоренса Санса, и вечером 21 марта он умер в одной из испанских больнц.