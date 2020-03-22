От коронавируса умер бывший президент мадридского "Реала"

22 марта 2020 г. 12:37
Автор: Виталий Лабскир
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Коронавирус убил 76-летнего испанца Лоренцо Санса, который был президентом футбольного клуба "Реал" (Мадрид) в период с 1995-й по 2000-й годы.

При Сансе "Реал" дважды выигрывал сымый почетный клубный европейский футбольный трофей - Кубок европейских чемпионов.

После того, как у Санса поднялась температура, он 8 дней был дома. Затем госпитализирован, но уже в тяжелом состоянии - с пневмонией. Тест показал, что он болен коронавирусом.

Пневмония все сильнее и сильнее "съедала" легкие Лоренса Санса, и вечером 21 марта он умер в одной из испанских больнц.

 

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