От коронавируса умер знаменитый рефери, обслуживавший бой Льюис - Тайсон

18 апреля 2020 г. 14:00
Автор: Виталий Лабскир
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Коронавирус продолжает убивать в том числе известных людей из мира спорта.

В США на 73-м году жизни умер от коронавируса знаменитый американский рефери по боксу Эдди Коттон. Коттон две недели назад был госпитализирован с пневмонией. После чего тест на коронавирус дал положительный результат. Находясь в больнице, Коттон проиграл в схватке с болезнью.

Эдди Коттон обслуживал много резонансных боксерских поединков, в том числе в 2002-м году чемпионский бой в супертяжелом весе британца Леннокса Льюиса против американца Майка Тайсона. Тогда находившийся в самом расцвете сил Льюис победил потерявшего былую мощь Тайсона нокаутом в 8-м раунде.

Свою судейскую карьеру в качестве рефери в ринге Эдди Коттон завершил в 2014-м году.

 

 

 

 

Видео: 

Легендарные бои — Льюис-Тайсон (Нокаут года-2002) | FightSpace

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