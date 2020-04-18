От коронавируса умер знаменитый рефери, обслуживавший бой Льюис - Тайсон

Коронавирус продолжает убивать в том числе известных людей из мира спорта.

В США на 73-м году жизни умер от коронавируса знаменитый американский рефери по боксу Эдди Коттон. Коттон две недели назад был госпитализирован с пневмонией. После чего тест на коронавирус дал положительный результат. Находясь в больнице, Коттон проиграл в схватке с болезнью.

Эдди Коттон обслуживал много резонансных боксерских поединков, в том числе в 2002-м году чемпионский бой в супертяжелом весе британца Леннокса Льюиса против американца Майка Тайсона. Тогда находившийся в самом расцвете сил Льюис победил потерявшего былую мощь Тайсона нокаутом в 8-м раунде.

Свою судейскую карьеру в качестве рефери в ринге Эдди Коттон завершил в 2014-м году.