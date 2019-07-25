 

От травм, полученных в ринге, умер второй боксер за неделю

25 июля 2019 г. 18:52
Автор: Виталий Лабскир
151 просмотр

23-летний боксер из Аргентины Уго Сантильян потерял сознание как раз в тот момент, когда оглашались результаты боя.

В Сан-Николасе - пригороде Буэнос-Айресе Сантильян проводил 10-раундовый поединок против Эдуардо Абреу из Уругвая.

По завершении 10-ти раундов рефери взял руки боксеров. Ринг-анонсер  стал объявлять счет на записках судей у ринга: 96-94, 93-97, 95-95. Таким образом бой был признан ничейным, и рефери поднял руки обоим боксерам.

Вот только Сантильян в тот момент уже не мог без посторонней помощи стоять на ногах. А когда его довели до угла ринга, он упал и потерял сознание.

Боксер был госпитализирован и умер в больнице.

23-летний Уго Сантильян успел провести на профессиональном ринге 27 боев. 19 выиграл, 6 проиграл и дважды была зафиксирована ничья.

Последняя ничья оказалась в буквальном смысле последней.

Двумя днями ранее умер российский боксер Максим Дадашев. Он провел 11 раундов в ринге против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После чего не смог продолжать бой и "отключился" по пути в раздевалку.

Видео: 

Boxeo: Hugo Santillán se desvaneció mientras leían fallo y está internado con pronóstico reservado

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.