Отбор на Евро-2020. Жуткий разгром. Италия - Армения - 9:1

В заключительном туре отборочного цикла к Евро-2020 зафиксирован самый крупный счет на групповой стадии. В Палермо сборная Италии встречалась со сборной Армении. В этом матче было забито 10 голов. 9 из них - в ворота сборной Армении.

С турнирной точкий зрения матч не имел никакого значения - Италия досрочно отобралась на Евро-2020, Армения - нет. И, вот, итальянцы, играя в свое удовольствие, добыли победу с разгромным счетом - 9:1.

В итоге сборная Италии завершила отборочный цикл победителем группы "J", причем с абсолютными показателями - 10 побед в 10-ти матчах и, соответственно, 30 очков из 30 возможных. При этом разница забитых и пропущенных голов у итальянской сборной выглядит впечатляюще - 37:4.