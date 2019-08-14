Овации фанатов после разгромного поражения команды Сергея Реброва в Лиге Чемпионов

У венгерского футбольного клуба "Ференцварош" (Будапешт), который тренирует украинский специалист Сергей Ребров, очень преданные болельщики.

В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Ференцварош" встречался с хорвасткой командой "Динамо" (Загреб). Первый матч в Хорватии завершился вничью - 1:1, а вот в ответном - в Венгрии, "Ференцварош" потерпел сокреушительное поражение 0:4.

Тем не менее, болельщики устроили после финального свистка овации футболистам "Ференцвароша", среди которых были и два украинца Игорь Харатин и Александр Зубков, вышедшие в стартовом составе в столь неудачно сложившемся для "Ференцвароша" матче.