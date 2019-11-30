Овечкин не дал подраться, "обняв" соперника сзади за шею

В матче регулярного чемпионата НХЛ могла случиться драка, но...

Во втором периоде поединка между "Тампа-Бэй" и "Вашингтоном" потасовка с участием нескольких хоккеистов обеих команд уже собиралась перерости в бой один на оди между Янни Гурдэ из "Тампа-Бэй" и "Евгением Кузнецовым из "Вашингтона".

Но одноклубник Кузнецова Александр Овечкин "сковал" Гурдэ, захватив его сзади за шею, а арбитр ограничил атакующие действия Кузнецова. В результате Кузнецову удалось разве что нанести пару ударов Гурдэ.

Поле чего и Кузнецов и Гурдэ получил по две минуты штрафа за грубую игру.

Сам же матч завершился победой "Вашингтона" в овертайме - 4:3.