Овечкин не дал подраться, "обняв" соперника сзади за шею

30 ноября 2019 г. 14:42
Автор: Виталий Лабскир

В матче регулярного чемпионата НХЛ могла случиться драка, но...

Во втором периоде поединка между "Тампа-Бэй" и "Вашингтоном" потасовка с участием нескольких хоккеистов обеих команд уже собиралась перерости в бой один на оди между Янни Гурдэ из "Тампа-Бэй" и "Евгением Кузнецовым из "Вашингтона".

Но одноклубник Кузнецова Александр Овечкин "сковал" Гурдэ, захватив его сзади за шею, а арбитр ограничил атакующие действия Кузнецова. В результате Кузнецову удалось разве что нанести пару ударов Гурдэ.

Поле чего и Кузнецов и Гурдэ получил по две минуты штрафа за грубую игру.

Сам же матч завершился победой "Вашингтона" в овертайме - 4:3.

 

Видео: 

Yanni Gourde Takes An Extra Poke At Holtby And Evgeny Kuznetsov Takes Exception And Punches Him

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