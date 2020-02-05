Овечкин сделал хет-трик быстрее, чем за 5 минут и приблизился к 700 заброшенным шайбам в НХЛ

Бенефис Александра Овечкина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Лос-Анджелес Кингс" за 6 минут до конца третьего периода счет был 2:1 в пользу "Лос-Анджелеса", после чего "проснулся" форвард "Вашингтона" Александр Овечкин.

За последующие 5 минут Овечкин забил трижды и принес, таким образом, победу "Вашингтону" - 4:2.

У Овечкина теперь 698 шайб, заброшенных в НХЛ. Больше 700 голов забивали лишь 7 хоккеистов в истории НХЛ. Рекордсменом же является великий Уэйн Гретцки - 894 шайбы.