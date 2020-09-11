Овертайм продлился всего 31 секунду

11 сентября 2020 г. 14:48
Автор: Виталий Лабскир
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Очень быстрая развязка в дополнитльное время.

В полуфинальном противостоянии плей-офф Кубка Стэнли до четырех побед между "Далласом" и "Вегасом" счет после двух матчей был ничейным - 1-1, а три периода третьего поединка тоже завершились вничью - 2:2.

В результате был назначен овертайм - игра до забитого гола. Продлился овертайм всего 31 секунду - ровно до того момента, когда российский легионер "Далласа" Александр Радулов своим прицельным броском закинул победную шайбу.

"Даллас" победил 3:2 и повел 2-1 в серии.

Видео: 

Radulov snipes OT winner past Lehner

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