Пакьяо. Возвращение через год после поражения. Взвешивание и дуэль взглядов с Матиссе

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо возавращается в спустя ровно год после поражения от австралийца Джеффа Хорна. У себя на родине - в Маниле от попытается отобрать пояс чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе у аргентинца Лукаса Матиссе.

На церемонии взвешивания оба боксера легко вписались в лимиты весовой категории (66,7 кг). Вес Пакьяо составил 66,2 кг, Матиссе - 66,5 кг.

39-летний Пакьяо за свою 23-летнюю карьеру в профи становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, а также долгое время являлся одним из лидеров рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Пакьяо выиграл 59 боев (в том числе 38 нокаутом), 7 проиграл и 2 свел к ничьим.

35-летний Матиссе имеет славу нокаутера. Из 39-ти своих побед 36 он одержал нокаутом. В пассиве Матиссе 4 поражения.