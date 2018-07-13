Папа Гуйе оказался не нужным киевскому "Динамо"

34-летний сенегальский фуболист Папа Гуйе, проведший свои лучшие годы в харьковском "Металлисте", не смог зарекомендовать себя в киевском "Динамо".

«Динамо» решило не подписывать Папу Гуйе

Причины такого решения остаются неизвестными. Гуйе начал тренироваться на базе «Динамо» еще весной этого года. В межсезонье игрок прошел медосмотр вместе с первой командой и затем отправился на сбор в Австрию.

Во время сборов Гуйе провел три спарринга за «Динамо»: против «Колоса» (2:1), «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (3:3) и «Ботошани» (1:0).