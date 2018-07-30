"Пари-сен-Жермен" победил в матче "Международного кубка чемпионов", благодаря голу в компенсированное время

В Сингапуре на "Национальном стадионе" в городе Калланг в рамках предсезонного турнира ведущих европейских футбольных команд "Международный кубок чемпионов" встретились французский "Пари-сен-Жермен" и испанский "Атлетико" (Мадрид).

Футболисты "ПСЖ" с голом Кристофера Нкунку выиграли первый тайм - 1:0.

Во втором Мусса Диаби увеличил голевое преимущество "ПСЖ" до двух мячей. Однако футболисты "Атлетико" сумели отыграться Сначала Виктор Мольехо сквитал один мяч. Затем прострел Борхи Гарсеса срезал в свои ворота игрок "Пари-сен-Жермена" Антуан Бернед.

Установившийся ничейный счет 2:2 продержался до 90+2 минуты. В компенсированное время великолепный дальний удар удался Вирджилиу Посталаки, и ПСЖ вырвал победу - 3:2.