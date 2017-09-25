Паркер отстоял титул чемпиона мира в супертяжелом весе

25 сентября 2017 г. 12:42
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В Манчестере (Англия) состоялся боксерский поединок за звание чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Обладатель чемпионского пояса новозеландец Джозеф Паркер дрался против британца Хьюи Фьюри.

Фьюри на протяжении всех 12-ти раундов бегал от Паркера и не дал себя нокаутировать.

В итоге Паркер победил решением судей: 114-114, 118-110 и 118-110 и отстоял чемпионский титул.

У Паркера теперь 24 победы в 24-х проведенных боях. 18 из них - нокаутом.

Следующую защиту титула новозеландский супертяж, вероятно, проведет в Японии против 8-го номера в рейтинге WBO в супертяжелом весе японца Кьотаро Фудзимото.

Видео: 

Joseph Parker v Hughie Fury | FIGHT HIGHLIGHTS

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