Пас пяткой привел к голу и единоличному лидерству “Реала” в чемпионате Испании

29 июня 2020 г. 13:25
Автор: Виталий Лабскир
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В испанской Ла Лиге после 32-го тура осталась только одна команда, которая с момента рестарта чемпионата странs не потеряла ни одного очка.

Таковой командой является мадридский "Реал".

В 32-м туре "Реал" играл в Барселоне против местного "Эспаньола" и одержал победу - 1:0.

Гол был забит в концовке первого тайма. Бензема сделал голевой пас пяткой, котороый замкнул Казимиро.

У "Реала" теперь 71 очко и единоличное лидерство в турнирной таблице. "Барселона" отстает на 2 очка. При этом всё чаще СМИ пишут о том, что над главным тренером "Барселоны" Кике Сетьеном нависла угроза увольнения.

Видео: 

Highlights RCD Espanyol vs Real Madrid (0-1)

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