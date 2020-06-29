Пас пяткой привел к голу и единоличному лидерству “Реала” в чемпионате Испании

В испанской Ла Лиге после 32-го тура осталась только одна команда, которая с момента рестарта чемпионата странs не потеряла ни одного очка.

Таковой командой является мадридский "Реал".

В 32-м туре "Реал" играл в Барселоне против местного "Эспаньола" и одержал победу - 1:0.

Гол был забит в концовке первого тайма. Бензема сделал голевой пас пяткой, котороый замкнул Казимиро.

У "Реала" теперь 71 очко и единоличное лидерство в турнирной таблице. "Барселона" отстает на 2 очка. При этом всё чаще СМИ пишут о том, что над главным тренером "Барселоны" Кике Сетьеном нависла угроза увольнения.