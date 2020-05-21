Патовая ситуация? Клубы украинской первой лиги не смогли договориться, как продолжать чемпионат

21 мая 2020 г. 13:14
Автор: Виталий Лабскир
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В Киеве на заседании совета лиг было принято решение о том, что первенство Украины по футболу во Второй лиге не будет продолжено. Ситуация же по Первой лиге, где выступает харьковсий "Металлист 1925" и претендует на повышение в классе, осталась неопределенной.

Заседание состоялось на открытом воздухе - на трибунах стадиона "Оболонь".

Как сообщет "Sportarena" шесть клубов Первой лиги проголосовали за доигровку чемпионата по регламенту в полном виде, восемь клубов проголосовали против, один клуб воздержался. Таким образом, клубы не смогли решить в каком виде необходимо завершить первенство Первой лиги.

Теперь ПФЛ направит опросники в клубы Первой лиги и ожидает получить в ответ их позицию.

Первенство Первой лиги может быть доиграно в формате мини-турниров за повышение в классе за право остаться в лиге. Также рассматриваются варианты оставить текущее турнирное положение команд или аннулировать результаты сезона.

Принятое решение впоследствии будет направлено на Исполком УАФ для утверждения.

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