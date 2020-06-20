Перед рестартом в Первой лиге во львовском "Рухе" сообщили о коронавирусе

Лидер Первой лиги украинского футбола "Рух" (Львов) просит перенести ближайший матч.

На 24 июня в Первой лиге украинского футбола намечено выстраданное возобновление чемпионата страны. Предстоит провести 11 туров, дабы выявить три команды, которые пробьются в Премьер-Лигу.

И, вот, накануне рестарта, львовский "Рух", занимающий первое место, разместил на своем официальном сайте такую информацию:

По результатам проведенного ПЦР-тестирования у двух защитников, полузащитника и одного работника «Руха» обнаружили COVID-19. Еще несколько футболистов «желто-черных» - под подозрением. Футбольный клуб «Рух» сразу же сообщил об этом в медико-спортивный комитет Украинской Ассоциации Футбола, а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу. ФК «Рух» обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги «Рух» - «Агробизнес» на более поздний срок. Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.