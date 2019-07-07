Переехавший в Польшу харьковский боксер Федор Черкашин продолжил победную серию

Польский боксер среднего веса с харьковскими корнями 23-летний Федор Черкашин одержал свою 13-ю победу на профессиональном ринге в 13-ти проведенніх боях.

В польском Жешуве Черкашин боксировал против Уэса Кеппера. Это был 10-тираундовый рейтинговый бой.

Черкашин не сумел нокаутировать соперника, но при этом одержал безоговорочную победу, выиграв все раунды. Все трое судей единогласно отдали победу Черкашину по очкам 100-90.

После боя Федор Черкашин бегло по-польски ответил на вопросы журналистов.