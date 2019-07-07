 

Переехавший в Польшу харьковский боксер Федор Черкашин продолжил победную серию

07 июля 2019 г. 12:49
Автор: Виталий Лабскир
5 просмотров

Польский боксер среднего веса с харьковскими корнями 23-летний Федор Черкашин одержал свою 13-ю победу на профессиональном ринге в 13-ти проведенніх боях.

В польском Жешуве Черкашин боксировал против Уэса Кеппера. Это был 10-тираундовый рейтинговый бой.

Черкашин не сумел нокаутировать соперника, но при этом одержал безоговорочную победу, выиграв все раунды. Все трое судей единогласно отдали победу Черкашину по очкам 100-90.

После боя Федор Черкашин бегло по-польски ответил на вопросы журналистов.

Видео: 

Boks FIODOR CZerkaszyn vs Wes Capper 06 07 2019

CZERKASZYN PO WYGRANEJ Z CAPPEREM

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.