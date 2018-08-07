Переехавшая в Харьков из Донецка синхронистка Елизавета Яхно выиграла свою 7-ю медаль на чемпионате Европы-2018

07 августа 2018 г. 22:06
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Завершена программа в синхронном плавании на ченмпионате Европы по летним видам спорта в шотландском Глазго. С увесистым багажом медалей всех достоинств вернется домой в ставший родным Харьков экс-донецкая спортсменка Елизавета Яхно.

Яхно в заключительной дисциплине - произвольной программме среди солисток стала бронзовой призеркой. Набрав третью сумму баллов, Яхно уступила россиянке Светлане Колесниченко и итальянке Линде Черрути.

В общей сложности у украинских сиснхронисток (сборная Украины по синхронному плаванию традиционно состоит из харьковчанок) во всех дисциплинах - комби, группах, дуэте и соло на этом чемпионате Европы одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль. Причем Яхно завоевала все эти семь наград.

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