Перелом челюсти. Футболист изгнан из львовских "Карпат" за избиение одноклубника

Футбольный клуб украинской Премьер-Лиги "Карпаты" (Львов) вынес сор из избы.

Как сообщил официальный сайт "Карпат", разорван контракт с уругвайским легионером команды 23-летним Кевином Мендесом.

В длинном перечне причин, в том числе, обозначена такая:

Случай произошедший 21 августа 2019 года, – является вопиющим проявлением неуважения Мендеса (к слову, едва ли не самого высокооплачиваемого в команде) к партнерам, к клубу: на тренировке уругваец сделал серьезное нарушение правил игры в футбол в отношении юного воспитанника Карпат, нанес удар по задней поверхности костей голени и голеностопному суставу, а когда же карпатовец после получения медицинской помощи таки поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо. В итоге – перелом челюсти в двух местах, больница, операция... Уругваец даже не извинился ни перед молодым воспитанником клуба, ни перед его родителями, которые приехали из другой области и живут в одной палате с пострадавшим. На вопрос о том, готов ли Мендес покрыть расходы на медицинское обслуживание, ответил, что посоветуется с адвокатом.