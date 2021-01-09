Перспективная украинская теннисистка пробилась в третий круг турнира в Абу-Даби

09 января 2021 г. 12:07
Автор: Виталий Лабскир
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18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, начавшая этот год на 99-м месте в мировом рейтинге, сумела пройти уже два круга проходящего в Объединенный Арабских Эмиратах турнира категории WTA 500 Аbi Dhabi Open.

Во втором круге Костюк встречалась с 67-м номером мирового рейтинга Се Шувей из Тайваня. Украинская теннисистка, выиграв первый сет 6:3, вела во втором 5:1, однако уступила 6:7, но затем одержала победу в решающей третьей партии - 6:3.

В третьем круге Костюк сыграет против Тамары Зиданшек из Словении.

Видео: 

Su-Wei Hsieh vs Marta Kostyuk | ABU DHABI 2021

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