 

Первая медаль Украины на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике

01 октября 2019 г. 15:10
Автор: Виталий Лабскир
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18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выступила на первом в своей карьере взрослом чемпионате мира по легкой атлетике и сразу же оказалась среди призерок. Да еще и установила юниорский мировой рекорд.

Магучих прыгнула на 2 метра 04 см и стала серебряной призеркой.

Те же 2.04 преодолела, но затратив меньшее количество попыток, и россиянка Мария Ласицкене, ставшая чемпионкой мира.

Следует добавить, что сегодня с квалификации начинает свое выступление на чемпионате мира один из главных фаворитов в прыжках в высоту среди мужчин харьковчанин Богдан Бондаренко.

Видео: 

Yaroslava Mahuchikh Record high jump Doha

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