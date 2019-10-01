Первая медаль Украины на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выступила на первом в своей карьере взрослом чемпионате мира по легкой атлетике и сразу же оказалась среди призерок. Да еще и установила юниорский мировой рекорд.

Магучих прыгнула на 2 метра 04 см и стала серебряной призеркой.

Те же 2.04 преодолела, но затратив меньшее количество попыток, и россиянка Мария Ласицкене, ставшая чемпионкой мира.

Следует добавить, что сегодня с квалификации начинает свое выступление на чемпионате мира один из главных фаворитов в прыжках в высоту среди мужчин харьковчанин Богдан Бондаренко.