 

Первая медаль Украины в плавательной программе чемпионата мира по водным видам спорта

28 июля 2019 г. 16:25
Автор: Виталий Лабскир
4 просмотра

В южнокорейском Кванджу сегодня завершился чемпионат мира по водным видам спорта. До заключительного дня Украина была без медалей в плавании.

И, вот, украинец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем сумел завоевать серебную награду, проплыв за 14 минут 37.63 секунды. Романчука сумел опередить лишь немец Флориан Веллброк, чье победное время 14:36.54.

Это седьмая медаль Украины на чемпионате мира-2019 по водным видам спорта. Ранее в артистическом плавании украинские спортсменки, сплошь представляющие Харьков, завоевали одно "золото" и пять "бронз".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.