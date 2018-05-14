Первая ничья харьковского "Металлиста 1925" после трех поражений

14 мая 2018 г. 11:08
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Харьквская команда второй лиги "Металлист 1925" провела первый матч под ругковдством нового главного тренера Сергея Валяева.

В 30-м туре "Металлист 1925" принимал одесскую команду "Реал Фарма". Матч завершился вничью 1:1.

Таким образом, "Металлист 1925" сумел не проиграть после поражений в трех предыдущих турах.

В турнирной таблице группы "Б" второй лиги "Металлист 1925", имея 61 очко, идет на 2-м месте, открывающим путь в первую лигу. Впереди еще три тура. Ближайший преследователь - "Энергия" из Новой Каховки отстает на 4 очка.

Видео: 

"Металлист 1925" - "Реал Фарма" - 1:1

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