Первая ничья харьковского "Металлиста 1925" после трех поражений

Харьквская команда второй лиги "Металлист 1925" провела первый матч под ругковдством нового главного тренера Сергея Валяева.

В 30-м туре "Металлист 1925" принимал одесскую команду "Реал Фарма". Матч завершился вничью 1:1.

Таким образом, "Металлист 1925" сумел не проиграть после поражений в трех предыдущих турах.

В турнирной таблице группы "Б" второй лиги "Металлист 1925", имея 61 очко, идет на 2-м месте, открывающим путь в первую лигу. Впереди еще три тура. Ближайший преследователь - "Энергия" из Новой Каховки отстает на 4 очка.