Первая тренерская отставка в украинской Премьер-Лиге в новом сезоне

После первого матча 3-го тура в элитном украинском футбольном дивизионе случилась тренерская отставка.

“Днепр-1” уступил дома 1:2 “Мариуполю”, после чего главный тренер “Днепра-1” Дмитрий Михайленко покинул свой пост.

Михайленко находился на тренерском мостике “Днепра-1” с момента основания клуба, прошел с командой путь от Второй лиги до Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне “Днепр-1” стал победителем второй шестерки в Премьер-Лиге.

В нынешнем сезоне команда под руководством Михайленко взяла только одно очко в трех турах, что и привело к отставке Михайленко.