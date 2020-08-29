Первый матч в истории харьковского "Металла". Первое поражение

29 августа 2020 г. 19:36
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металл" не сумел пройти дальше первого предварительного раунда Кубка Украины сезона 2020/21 гг.

На этой стадии "Металл" в своем первом официальном матче играл против команды "ВПК-Агро" из Магдалиновки Днепропетровской области.

Первый гол в истории "Металла" забил капитан команды Егор Демченко. На что "ВПК-Агро" мячами Николая Ляшенко, бывшего футболиста харьковского "Гелиоса" Антона Кичи, и Александра Логинова.

Уступая 1:3 "Металл" заработал пенальти. 11-метровый был назначен за фолна Руслане Фомине. Демченко мог стать автором голевого дубля, но, исполняя пенальти, попал в перекладину.

В результате счет не именился. "Металл" проиграл 1:3 и выбыл из розыгрыша Кубка Украины.

Видео: 

Кубок України. Метал - ВПК-Агро 1:3. Відеоогляд

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