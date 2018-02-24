Первое "золото" у Финляндии на зимней Олимпиаде-2018. Финский лыжник победил в марафоне

Разыгран последний комплект наград в мужской лыжной программе зимней Олимпиады-2018. В южнокорейском Пхенхчане состоялась марафонская гонка на 50 км классическим ходом.

Ее победителем стал финский лыжник Ийво Нисканен, опередивший на 18,7 секунды ближайшего преследователя - спортсмена от олимпийских атлетов России Александра Большунова. При этом Большунов повел себя после финиша неспортивно - он, во-первых, не пожал Нисканену руку и не позравил его с победой. Во-вторых, заявил, что Нисканен победил, используя определенные уловки.

Вот, что дословно сказал Большунов:

Когда я догнал Нисканена, он начал показывать типа, он устал. Так дышал, как будто помирает. Я понимал, что это все наиграно. Чересчур некрасиво это делать. Но мне реально было пофиг на него, потому что я понимал, что он ерундой страдает. Я такими уловками не пользуюсь. Бегу так, как себя чувствую.

Украинский лыжник Алексей Красовский стал на 50-километровой дистанции 50-м, проиграв Нисканену аж 17 минут и 14 секунд.

Остается еще добавить, что Нисканен стал двукратным олимпийским чемпионом (в Сочи-2014 он завоевал "золото" в командном спринте) и при этом принес Финляндии первое олимпийское "золото" Пхенхчана-2018. До сих пор на этой Олимпиаде финскими спортсменами было завоевано только четыре бронзовые медали.