Первые золотые медали Китая и Венгрии на зимней Олимпиаде-2018

22 февраля 2018 г. 16:28
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В южнокорейском Пхенхчане завершилась программа зимней Олимпиады-2018 по шорт-треку.

В заключительный день было разыграно сразу три комплекта наград.

На дистанции 500 метров среди мужчин победил Ву Дацзин из Китая. При этом он, во-первых, установил новый мировой рекорд - 39.584 сек. Во-вторых, принес Китаю первую золотую медаль на этой Олимпиаде.

Дистанцию 1000 метров у женщин выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг

В эстафете на 5000 метров у мужчин сенсационную победу завоевала сборная Венгрии, причем с олимпийским рекордом - 6:31.971. Это первая золотая и вообще первая медаль Венгрии на нынешней Олимпиаде.

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