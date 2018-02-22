Первые золотые медали Китая и Венгрии на зимней Олимпиаде-2018

В южнокорейском Пхенхчане завершилась программа зимней Олимпиады-2018 по шорт-треку.

В заключительный день было разыграно сразу три комплекта наград.

На дистанции 500 метров среди мужчин победил Ву Дацзин из Китая. При этом он, во-первых, установил новый мировой рекорд - 39.584 сек. Во-вторых, принес Китаю первую золотую медаль на этой Олимпиаде.

Дистанцию 1000 метров у женщин выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг

В эстафете на 5000 метров у мужчин сенсационную победу завоевала сборная Венгрии, причем с олимпийским рекордом - 6:31.971. Это первая золотая и вообще первая медаль Венгрии на нынешней Олимпиаде.