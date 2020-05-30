Первый день после рестарта украинского клубного футбола

После двух с половиной месяцев паузы, связанной с коронавирусом, возобновился чемпоинат Украины по футболу в Премьер-Лиге. Сегодня было сыграно три матча.

Это были поединки 24-го тура.

В противостоянии команд первой "шестерки" "Колос" из Коваливки проиграл дома черниговской "Десне" - 0:2. "Александрия" выиграла у луганской "Зари" - 1:0.

Во второй "шестерке" "Днепр-1" одержал домашнюю победу над донецким "Олимпиком" - 3:1.

Центральный матч 24-го тура пройдет завтра. Донецкий "Шахтер" будет в Киеве формальным хозяином поля в матче против киевского "Динамо".