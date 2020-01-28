Первый гол Гармаша за турецкий "Ризеспор"

28 января 2020 г. 13:37
Автор: Виталий Лабскир
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Украинскй футболист Денис Гармаш, арендованный турецким "Ризеспором" у киевского "Динамо", открыл счет своим голам в чемпионате Турции.

Гармаш забил гол на 60-й минуте матча 19-го тура чемпионата Турции между идущим на первом месте "Сивасспором" и "Ризеспором", занимающим 11-е место. Гармаш своим ударом направил мяч в щель между вратарем "Сивасспора" и ближней штангой.

После гола украинского футболиста "Ризеспор" повел в счете 1:0, однако удержать сенсационную, да еще и выездную победу, не сумел, проопустив гол в компенсированное время. В итоге - ничья 1:1.

Гармаш в этом матче вышел на замену. А весь поединок отыграл за "Ризеспор" еще один украинский футболист Николай Морозюк.

Видео: 

Перший гол Гармаша в Туреччині проти Сиваспаро

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