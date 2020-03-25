Первый случай коронавируса у российского профессионального футболиста

25 марта 2020 г. 12:25
Автор: Виталий Лабскир
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Бывший футболист команды "Зенит" (Сакнт-Петербург) Максим Астафьев, играющий ныне за другую команду этого города "Ленинградец", заразился коронавирусом. Заражение, судя по всему, произошло в Испании, где "Ленинградец" находился на тренировочном сборе. Сбор экстренно прерван.

На официальном сайте "Ленинградца" размещена новость такого содержания:

Анализ на коронавирусную инфекцию, взятый у полузащитника нашей команды Максима Астафьева дал положительный результат. Футболист чувствует себя хорошо, температуры, кашля и других симптомов болезни у него не обнаружено. В данный момент Максим находится в инфекционной больнице им. Боткина под наблюдением врачей. Ранее, "Ленинградец" был вынужден экстренно прервать тренировочные сборы в Испании в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. По прибытии в Петербург все футболисты и персонал клуба соблюдают режим самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

 

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