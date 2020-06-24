Первый титульный бой после карантина. Сенсационная победа с нокдауном

Американский Лас-Вегас продолжает принимать боксерские вечера, пусть и в пустом зале. И, вот, впервые более чем за три месяца состоялся бой за мировой чемпионский пояс.

В поединке за титул чемпионом мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) обладатель этого чемпионского пояса австралиец Эндрю Молони дрался против претендента – американца Джошуа Франко.

Молони считался фаворитом, однако сенсационно победил Франко и стал новым чемпионом мира по версии WBA.

В 11-м раунде Франко отправил Молони в нокдаун. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Франко одержал единогласную победу по очкам – 115:112, 114:113 и 114:113.