Первый титульный бой после карантина. Сенсационная победа с нокдауном

24 июня 2020 г. 16:18
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Американский Лас-Вегас продолжает принимать боксерские вечера, пусть и в пустом зале. И, вот, впервые более чем за три месяца состоялся бой за мировой чемпионский пояс.

В поединке за титул чемпионом мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) обладатель этого чемпионского пояса австралиец Эндрю Молони дрался против претендента – американца Джошуа Франко.

Молони считался фаворитом, однако сенсационно победил Франко и стал новым чемпионом мира по версии WBA.

В 11-м раунде Франко отправил Молони в нокдаун. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Франко одержал единогласную победу по очкам – 115:112, 114:113 и 114:113.

Видео: 

And New! Joshua Franco knocks down, dethrones Andrew Moloney to win Championship | FIGHT HIGHLIGHTS

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53