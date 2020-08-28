Первый тренерский еврокубковый опыт харьковского тренера Андрея Березовчука вышел неудачным

Харьковчанин Андрей Березовчук провел свой первый матч в еврокубках в качестве ассистента главного тренера.

Березовчук входит в тренерский штаб клуба из Армении - ереванского "Алешкерта". Главным тренером этой команды является Егише Меликян. В минувшем сезоне Меликян и Березовчук тренировали в Украине ФК "Львов".

"Алашкерт" в первом квалификационном раунде Лиги Европы встречался с македонской "Реновой" из Цечипште и проиграл - 0:1. Судьбу матча решил эпизод на 57-й минуте, когда "Ренова" забила победный гол после розыгрыша углового. Отличился Ненад Мишковски.

Следует отметить, что на этой же стадии прекратил борьбу в Лиге Европы и белорусский клуб украинского главного тренера Юрия Вернидуба "Шахтер" (Солигорск). "Шахтер" встречался с молдавским "Сфынтулом". Основное и дополнительное время завершились вничью - 0:0. После чего "Сфынтул" победил в серии послематчевых 11-метровых - 4:1.