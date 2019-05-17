Пижонивший боец отправлен в сокрушительный нокаут

17 мая 2019 г. 12:18
Автор: Виталий Лабскир
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Боец смешанных единоборств жестоко наказан за свою самоуверенность.

На турнире Bellator 221 в американском городе Роузмонт в бою между бразильцем Дугласом Лимой и британцем Майклом Пейджем шел второй раунд. Пейдж выглядел гораздо убедительнее Лимы и, похоже уверовал в свой успех. В частности, он стал вести бой с опущенными руками.

И, вот, пойдя в неподготовленную атаку, Пейдж получил от Лимы лоукик в ногу и потерял равновесие. После чего Лима нанес сокрушающий удар в челюсть, а затем еще два очень сильных удара по лицу уже потерявшего сознание Пейджа.

Видео: 

Full Fight | Douglas Lima vs Michael Page - Bellator 221

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