Планы харьковского "Гелиоса" на зимнее межсезонье

10 января 2018 г. 16:55
70 просмотров

Стал известен план подготовки харьковского футбольного клуба первой лиги "Гелиос" к весенней части сезона 2017/18 гг.

Отпуск у подопечных нового главного тренера команды Игоря Рахаева завершится 15 января. Два дня уйдет у футболистов на медицинское обследование. Начиная с 17-го числа, они начнут полноценную зимнюю подготовку.

Пройдет она в три цикла. Два первых этапа работы продолжительностью по восемь дней каждый будут проведены в родном Харькове. Утренние занятия в тренажерном зале будут совмещаться с вечерними тренировками на поле. На домашний период подготовки к весне у "Гелиоса" намечено проведение трех контрольных спаррингов. Их точные даты проведения и соперники еще уточняются.

7 февраля "солнечные" отправятся в Турцию, где до 7 марта проведут третий цикл подготовки. В рамках пребывания на средиземноморском побережье игроки "Гелиоса", по традиции, будут как тренироваться, так и проводить спарринги. Полная ясность с графиком товарищеских матчей в Турции будет ближе к вылету команды на сбор.

По прилету в Харьков команда начнет непосредственную подготовку к стартовому туру весенней части первенства. Напомним, согласно календарю, официально вторая часть сезона должна будет стартовать 18 марта поединками 23 тура. "Гелиос" ждет выездной матч с ахтырским "Нефтяником-Укрнефть".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.