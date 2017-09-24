По завершении матча "Сталь" (Каменское) - "Олимпик" (Донецк) главный тренер "Стали" заявил об отставке

Егиша Меликян подал в отставку с поста главного тренера команды украинской футбольной Премьер-Лиги "Сталь" (Каменское).

"Сталь" сыграла вничью (1:1) с донецким "Олимпиком" после чего Меликян сделал следующее заявление:

Я тот тренер, который не хочет, не любит и не будет оправдываться. Это уже восьмая игра, которую я не могу выиграть с моей командой. Да, есть объективные причины, остаются некоторые вопросы, однако я подаю в отставку. Не потому, что кто-то меня обидел или я сам кого-то обидел. На ситуацию смотрю профессиональным взглядом. Тренер должен давать результат, а оправдываться не должен. Хочу и считаю себя профессионалом, потому думаю, что так будет правильно. Хочу сказать спасибо своей команде, нашему президенту и всем работникам клуба за все время совместной работы. Никто не виноват в моем решении, просто я как тренер отвечаю за результат, а его нет. Свою работу, как бы там не говорили, оцениваю неудовлетворительно. Я недоволен в первую очередь собой, а самокритика в жизни никому не помешает. Президенту отдельное спасибо за доверие, что поверил в меня – не очень опытного тренера. Где-то я не оправдал его доверия. Я не ухожу потому, что у команды трудности. Нужно освободить должность для такого человека, который помог бы моей родной команде больше, нежели я. Думаю, наш президент имеет для этого все возможности, что он выберет того специалиста, который даст нужный результат.