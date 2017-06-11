Победа Беринчика с четырьмя нокдаунами соперника

11 июня 2017 г. 12:11
1 просмотр

Серебряный призер Олимпиады-2012 украинец Денис Беринчик провел свой шестой поединок на профессиональном ринге и одержал в нем шестую победу.

Беринчик в венгерском Будакалаше дрался в рейтинговом бою против Лоренсо Парры из Венесуэлы.

Это был 8-тираундовый поединок. Дважды в 4-м раунде, по разу в 6-м и 7-м Парра опускался на настил ринга, и рефери неизменно отсчитывал нокдауны, хотя венесуэльский боксер неизменно настаивал, что падал он не от ударов в Беринчика.

В итоге бой продлился все 8 раундов, и Беринчику была присуждена единогласная победа по очкам.

Видео: 

Денис Беринчик - Лоренцо Парра НОКДАУНЫ 2017-06-10 Berinchyk vs Lorenzo Parra

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.