Победа Беринчика с четырьмя нокдаунами соперника

Серебряный призер Олимпиады-2012 украинец Денис Беринчик провел свой шестой поединок на профессиональном ринге и одержал в нем шестую победу.

Беринчик в венгерском Будакалаше дрался в рейтинговом бою против Лоренсо Парры из Венесуэлы.

Это был 8-тираундовый поединок. Дважды в 4-м раунде, по разу в 6-м и 7-м Парра опускался на настил ринга, и рефери неизменно отсчитывал нокдауны, хотя венесуэльский боксер неизменно настаивал, что падал он не от ударов в Беринчика.

В итоге бой продлился все 8 раундов, и Беринчику была присуждена единогласная победа по очкам.