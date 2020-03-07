Победа "Харьковских Соколов" с броском с сиреной

07 марта 2020 г. 11:55
Автор: Виталий Лабскир
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Впервые в сезоне аутсайдер украинской баскетбольной Суперлиги "Харьковские Соколы" одержали две победы подряд.

Переиграв в предыдущем туре "Химик" из Южного, на сей раз на домашнем паркете "Харьковские Соколы" взяли верх на "Черкасскими мавпами" - 77:75.

У "Харьковских Соколов" теперь 4 победы в 25-ти проведенных матчах, при этом две из них одержаны в двух последних поединках. В турнирной таблице харьковская команда остается на последнем, 9-м мместе.

В матче против "Черкасских мавп" самый эффектный эпизод случился на исходе первой четверти. Баскетболисту "Харьковских Соколов" Роману Козлову удался результативный баззер-битер ("бросок с сиреной") с центра площадки. Тогада, после попадания мяча в кольцо, счет стал 21:20 в пользу "Харьковских Соколов".

Ниже, в видеозаписи матча, баззер-битер Козлова на 43:18.

Видео: 

БК "Харківські Соколи" - БК "Черкаські Мавпи" Відео гри

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