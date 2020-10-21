Победа "Металлиста 1925" в 8-м туре Первой лиги

Харьковский "Металлист 1925" провел домашний поединок против краматорского "Авангарда".

Это был матч 8-го тура Первой лиги украинского футбола.

Из-за того, что Харьков находится в "красной" зоне, поединок проходил за чертой города - в поселке Высокий.

"Металлист 1925" одержал победу 2:1. При этом все голы были забиты во втором тайме. За харьковскую команду отличились Дмитрий Краченко и Дмитрий Крыськив, за краматорскую - Юрий Сеницкий.

"Металлист 1925" провел 7 матчей, в которых набрал 15 очков, и находится на 2-м месте.