Победа на миллон долларов мощным добиванием в партере

В Лиге профессиональных бойцов состоялся поединок супертяжей по правилам MMA. Призовой фонд для победителя боя составлял 1 миллион долларов.

В американском Лас-Вегасе дрались американец Джаред Рошолт и Али Исаев из России.

По регламенту бой мог продлиться 5 раундов. Но завершился на заключительной минуте 4-го. Исаев перевел Рошолта в партер и обрушил уйму тяжелых ударов. Рефери слишком долго не останавливал поединок, когда американец уже был, судя по всему, не в состоянии защищаться. Но, в конце концов рефери все же дал отмашку и зафксировал победу Исаева нокаутом.