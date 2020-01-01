Победа на миллон долларов мощным добиванием в партере

01 января 2020 г. 19:06
Автор: Виталий Лабскир
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В Лиге профессиональных бойцов состоялся поединок супертяжей по правилам MMA. Призовой фонд для победителя боя составлял 1 миллион долларов.

В американском Лас-Вегасе дрались американец Джаред Рошолт и Али Исаев из России.

По регламенту бой мог продлиться 5 раундов. Но завершился на заключительной минуте 4-го. Исаев перевел Рошолта в партер и обрушил уйму тяжелых ударов. Рефери слишком долго не останавливал поединок, когда американец уже был, судя по всему, не в состоянии защищаться. Но, в конце концов рефери все же дал отмашку и зафксировал победу Исаева нокаутом.

Видео: 

Али Исаев vs Джаред Рошолт PFL 2019 / Ali Isaev vs Jared Rosholt

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