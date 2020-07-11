Победа над главным соперником и досрочное чемпионство, да еще и в присутствии зрителей

11 июля 2020 г. 15:57
Автор: Виталий Лабскир
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Редкий ныне случай, когда футболисты могут разделить радость чемпионства вместе со зрителями.

В чемпионате Дании по футболу за 4 тура до финиша определился досрочный обладатель золотых медаалей - это "Мидтьюлланд" из Хернинга.

В 32-м туре "Мидтьюлланд" на глазах зрителей, которых теперь пускают в Дании на стадионы, взял верх над ближайшим преследователем ФК "Копенгагеном" - 3:1. После чего у "Мидтьюлланда" стало 78 очков. у "Копенгагена" осталось 61 очко. Разница в 17 пунктов за четыре тура даже математически не отыгрывается.

После финального свистка было много радости на поле, а затем и в раздевалке "Мидтьюлланда", ставшего во второй раз в свое истории чемпионом Дании.

Кстати футболистом "Мидтьюлланда" до последнего времени являлся украинец Артем Довбик, однако к нынешнему чемпионству он не причастен, поскольку находился в аренде в другом датском клубе "Сендерюске". А сегодня "Мидтьюлланд" официально сообщил о прекращении контракта Довбика и переходе украинского футболиста в "Днепр-1".

Видео: 

Highlights: FCM v FCK (3-1)

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