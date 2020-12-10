Победа нокаутом в 1-м раунде в чемпионском бою

10 декабря 2020 г. 13:44
Автор: Виталий Лабскир
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7 боев - 7 побед. Все - нокаутом.

Таков теперь послужной список боксера второго среднего веса (до 76,2 кг) из Гватемалы Лестера Мартинеса.

Мартинес в главном поединке боксерского вечера в мексиканском городе Сонора дрался против мексиканца Уриэля Гонсалеса за титул чемпиона Латинской Америки по версии WBO.

На последней минуте 1-го раунда Гонсалес, пропусти серию ударов от Мартинеса упал, встал до счета "10", однако рефери, оценив крайне неважное состояние Гонсалеса, дал отмашку, что бой завершен, присудив победу Мартинесу техническим нокаутом.

Видео: 

#Urgente | El guatemalteco Lester Martínez gana su séptima pelea como profesional

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