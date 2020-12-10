Победа нокаутом в 1-м раунде в чемпионском бою

7 боев - 7 побед. Все - нокаутом.

Таков теперь послужной список боксера второго среднего веса (до 76,2 кг) из Гватемалы Лестера Мартинеса.

Мартинес в главном поединке боксерского вечера в мексиканском городе Сонора дрался против мексиканца Уриэля Гонсалеса за титул чемпиона Латинской Америки по версии WBO.

На последней минуте 1-го раунда Гонсалес, пропусти серию ударов от Мартинеса упал, встал до счета "10", однако рефери, оценив крайне неважное состояние Гонсалеса, дал отмашку, что бой завершен, присудив победу Мартинесу техническим нокаутом.