Победа за 10 секунд без единого удара

Очень странный бой.

В столице Хорватии - Загребе в рамках турнира по смешанным единоборствам дрались аргентинец Франсиско Баррио и Ади Дуракович из Боснии и Герцеговины.

Точнее - должны были драться. Спустя 10 секунд после начала боя, когда соперники еще не нанесли ни единого удара, Дуракович остановился и сказал, что сдается из-за того, что у него жуткие боли в груди.

Баррио была присуждена победа техническим нокаутом.

Прямо в октагоне боснийский боец потерял сознание ибыл тут же госпитализирован. Сейчас его жизнь уже вне опасности.