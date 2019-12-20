Победа за 10 секунд без единого удара

20 декабря 2019 г. 17:44
Автор: Виталий Лабскир
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Очень странный бой.

В столице Хорватии - Загребе в рамках турнира по смешанным единоборствам дрались аргентинец Франсиско Баррио и Ади Дуракович из Боснии и Герцеговины.

Точнее - должны были драться. Спустя 10 секунд после начала боя, когда соперники еще не нанесли ни единого удара, Дуракович остановился и сказал, что сдается из-за того, что у него жуткие боли в груди.

Баррио была присуждена победа техническим нокаутом.

Прямо в октагоне боснийский боец потерял сознание ибыл тут же госпитализирован. Сейчас его жизнь уже вне опасности.

Видео: 

FNC 2 Francisco Barrio VS Adi Durakovic

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