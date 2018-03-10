Победа за явным преимуществом. Драка в которой, один хоккеист оказался гораздо сильнее другого

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерз" и "Эдмонтон Ойлерз" произошла драка, исход которой оказался плачевным для одного из драчунов.

Кэл Клаттербак из "Айлендерз" сначала сказал что-то провокационное Джухару Хайре из "Эдмонтона".

Хайра пропустил слова Клаттербака мимо ушей и никак не отреагировал.

Но Клаттербак не унимался. Захотел подраться. Хайра принял вызов и несколькими жесткими ударами уложил соперника-провокатора на лед.

После чего оба хоккеиста получили по 5 минут штрафа.